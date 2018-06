Donald Trump: Pohjois-Korean ydinaseiden uhkaa ei enää ole

Presidentti Donald Trump tviittaa laskeutuneensa juuri takaisin Yhdysvaltoihin Singaporen matkansa jälkeen.

– Pitkä reissu, mutta kaikki voivat nyt tuntea olonsa paljon turvallisemmaksi kuin sinä päivänä kun astuin virkaani.

– Ydinaseiden uhkaa Pohjois-Koreasta ei enää ole. Tapaaminen Kim Jong-unin kanssa oli mielenkiintoinen ja erittäin positiivinen kokemus, Trump tviittaa.

Hänen mukaansa Pohjois-Korealla on valtavasti potentiaalia tulevaa kehitystä varten.

Donald Trump toteaa ihmisten olettaneen ennen hänen presidenttikauttaan, että Yhdysvallat ajautuu sotaan Pohjois-Korean kanssa.

– Presidentti (Barack) Obama sanoi, että Pohjois-Korea on meidän suurin ja vaarallisin ongelmamme. Ei enää – nukkukaa hyvin tänä yönä.

Yhdysvaltain presidentti Trump tapasi Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unintiistaina Singaporessa.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018