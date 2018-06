Donald Trump: Pohjois-Korean kansa rakastaa Kim Jong-unia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain presidentin mukaan toimivien suhteiden luominen Pohjois-Koreaan aloitetaan nyt alusta.

Donald Trump ja Kim Jong-un allekirjoittivat tiistaina Singaporessa järjestetyssä tapaamisessa yhteisen asiakirjan, jossa Yhdysvallat lupaa lopettaa sotaharjoituksensa Etelä-Koreassa ja Pohjois-Korea sitoutuu Korean niemimaan täydelliseen ydinaseriisuntaan. USA:n todetaan myös sitoutuneen turvatakuisiin Pohjois-Korealle.

ABC News kysyi presidentti Trumpilta tapaamisen jälkeen, millaisista turvatakuista tarkalleen ottaen on kyse.

Trump ei halunnut kertoa tarkemmin annetuista turvatakuista, mutta totesi Kim Jong-unin tulevan onnelliseksi.

– Hänen (Kimin) maansa rakastaa häntä. Hänen kansassaan on nähtävissä paloa. Heillä on suurta intohimoa. He yhdistävät sen, ja Pohjois-Koreasta muodostuu voimakas maa, Trump sanoo.

Trump toteaa pohjoiskorealaisten olevan erittäin ahkeria ihmisiä. Hän pitää mahdollisena, että jonakin päivänä lähitulevaisuudessa Pohjois-Koreasta voi muodostua Etelä-Korean tapainen valtio.

Toimittaja ihmettelee Trumpin lausuntoa, jonka mukaan pohjoiskorealaiset rakastavat häntä. Trump on syyttänyt Kim Jong-unia muun muassa kansansa nälkiinnyttämisestä ja tappamisesta.

Pohjois-Korea on eristäytynyt valtio, jossa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Turvallisuuspalvelut valvovat kansalaisia, vapaata mediaa ei ole ja toisinajattelijoita suljetaan kevyin perustein työ- ja vankileireille.

YK:n tuoreen raportin mukaan 41 prosenttia kansasta, eli 10,3 miljoonaa ihmistä, kärsii aliravitsemuksesta.

Trumpilta kysytään, miten Kimin kaltaiseen julmaan diktaattoriin voi luottaa.

– Tilanne on tämä ja tässä ollaan. Olen tavannut hänet ja puhunut hänen kanssaan. Uskon, että hän haluaa tehdä hyvää työtä Pohjois-Korean eteen. Hän aikoo luopua ydinaseistaan, koska muuten meillä ei ole mitään keskusteltavaa, Trump toteaa.

– Me aloitamme nyt alusta, ja ydinaseista on päästävä eroon.

Trump korostaa tehneensä aikanaan monia sopimuksia eri ihmisten kanssa.

– Joskus ne ihmiset, joihin luotat vähiten, osoittautuvat kaikkein kunniallisimmiksi. Joskus taas ihmiset, joihin luotat, eivät olekaan kunniallisia.