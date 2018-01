Donald Trump Pohjois-Korealle: Ydinasenappulani on suurempi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi Twitterissä Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin esittämiin kommentteihin maansa ydinasevalmiudesta.

– Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi juuri, että ydinasenappula on aina hänen pöydällään. Voisiko joku tämän nälkään nääntyvän valtion johdosta ilmoittaa hänelle, että myös minulla on ydinasenappula. Se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänellä ja myös toimii!

Korean niemimaan tilanne on kiristynyt äärimmilleen Pohjois-Korean ydinaseohjelman vuoksi. Trump kuvaili syyskuussa YK:ssa pitämässään puheessaan Kimiä ”pieneksi rakettimieheksi, joka on itsemurhatehtävällä.”

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

