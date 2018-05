Donald Trump: Pohjois-Korea vastasi vahvasti kirjeeseeni

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo twitterissä Korean huipputapaamista koskevien järjestelyjen olevan parhaillaan käynnissä. Mediatietojen mukaan amerikkalaisryhmä on matkustanut Singaporeen valmistelemaan Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista.

– Meillä on kasassa loistava tiimi neuvotteluihin Pohjois-Korean kanssa, Trump toteaa.

Hän kertoi tiistaina iltapäivällä, Pohjois-Korean työväenpuolueen vaikutusvaltaisen varapuheenjohtajan, kenraali Kim Jong Cholin olevan parhaillaan matkalla New Yorkiin.

Japanin yleisradio kertoi puolestaan, että Kim Jong-unin läheinen avustaja ja Kim Tsang Son on matkustanut Singaporeen maanantaina. Hän toimii käytännössä Kim Jong-unin hallinnon kansliapäällikkönä.

– Vahva vastaus kirjeeseeni, kiitos, Donald Trump tviittaa.

Trump ilmoitti viime viikon torstaina peruvansa kesäkuun 12. päivälle suunnitellun huipputapaamisen. Trump ilmoitti perumisesta julkaisemalla Kim Jong-unille osoittamansa kirjeen (alla) asiasta.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018