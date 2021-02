”Donald Trump petti meidät”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nikki Haley ennustaa, että ex-presidentti eristäytyy yhä enemmän muusta maailmasta.

Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley sanoo, että entinen presidentti Donald Trump on pettänyt republikaanipuolueen.

– Meidän täytyy tunnustaa, että hän petti meidät. Hän kulki tietä, jota ei olisi pitänyt kulkea. Meidän ei olisi pitänyt seurata häntä, eikä meidän olisi pitänyt kuunnella häntä. Näin ei saa enää tapahtua, Haley sanoo Politicossa.

Haley kuului Trumpin lähipiiriin. Trump nimitti hänet YK-suurlähettilääksi, jossa hän toimi vuosina 2017–2018. Hän erosi todennäköisesti siksi, että hän tähtää presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Politicon mukaan hän aikoo tavoitella republikaanien ehdokkuutta.

Vielä joulukuussa Haley puolusti Trumpin toimia ja katsoi, että tällä oli oikeus epäillä vaalitulosta. Hän myös syytti Trumpin avustajia siitä, ettei presidentille kerrottu, ettei vaalitulos todennäköisesti muutu Trumpin arvostelusta huolimatta.

Haley sanoo, että Trumpin puhe tammikuun kuudentena ja sitä seurannut kongressirakennuksen valtaus ylitti hänen sietokykynsä.

– Katsoin televisiosta, kun Don Junior (Donald Trumpin poika) nousee lavalle. Sitten kuulen presidentin itsensä puhuvan ja raivoavan (varapresidentti Mike) Pencestä. Menin niin pois tolaltani, että minun oli pakko sulkea televisio.

Haley ei ole puhunut Trumpin kanssa tapahtumien jälkeen.

– Kun sanon olevani vihainen, vähättelen tunnettani. Mike on pysynyt hänelle lojaalina, Mike on ollut hänen ystävänsä. Olen niin pettynyt siihen, että siitä huolimatta hän tekee näin. Minua inhottaa.

Haley ennustaa, että Trump eristäytyy tai joutuu eristyksiin yhä enemmän. Hän ei usko, että Trump pyrkii enää takaisin Yhdysvaltain presidentiksi.

– Luulen, että hänen liiketoimensa kärsivät. Hän on menettänyt poliittisen kelpoisuutensa, ja hän on menettänyt sosiaalisen median, joka merkitsi valtavasti hänelle. Hän on menettänyt ne asiat, jotka pitivät hänet liikkeessä.