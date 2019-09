Donald Trump peruutti salaiset neuvottelut talibanien kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut peruuttavansa salaiset rauhanneuvottelut Taliban-liikkeen kanssa. Trump peruutti neuvottelut talibanien ilmoitettua olevansa hyökkäyksen takana, jossa kuoli yksi amerikkalainen sotilas. Asiasta uutisoi BBC.

– Olen peruuttanut kokouksen ja lopettanut rauhanneuvottelut, presidentti twiittasi.

Neuvottelujen oli tarkoitus tapahtua muutamaa päivää ennen syyskuun 11. päivän terroritekojen muistopäivää. Osana suunniteltua sopimusta Yhdysvallat olisi vetänyt pois 5 400 sotilasta 20 viikon kuluessa vastineeksi talibanien lupaamasta rauhasta Afganistanissa.

– Rauhanprosessista vetäytyminen vain yhden räjähdyksen takia ennen sopimuksen allekirjoittamista todistaa Yhdysvaltojen epäkypsyydestä ja kokemattomuudesta, kommentoi asiaa talibanien tiedottaja Zabihullah Mujahid.

Talibanien mukaan Yhdysvallat kärsii itse eniten päätöksestään vetäytyä neuvotteluista.

….an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they….

