Donald Trump perui matkan, liittolaiset valmistautuvat: Syyriassa pelätään räjähdystä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on perunut matkansa Amerikan mantereen valtioiden huippukokoukseen Peruun ”valvoakseen Yhdysvaltojen vastausta Syyriassa”, Valkoinen talo tiedotti tiistaina. Kokoukseen osallistuu varapresidentti Mike Pence.

BBC:n mukaan Donald Trump totesi tiistaina medialle, että sotilaallisia vaihtoehtoja on paljon.

Myös Ranskasta ja Britanniasta kuuluu uutisia, jotka vaikuttaisivat tukevan sitä, että Syyriassa valmistaudutaan jonkinlaiseen sotilaalliseen ratkaisuun.

Ranska on jo aiemmin ilmoittanut pitävänsä kemiallisten aseiden käyttöä ”punaisena viivana” Syyriassa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron uhkasi helmikuussa määrätä iskuja Syyriaan, mikäli kemiallisten aseiden käytöstä tulee todisteita. Ranska totesi tiistaina, että se ryhtyy toimiin, mikäli ”punainen viiva on ylitetty”.

Britannian pääministeri Theresa May puhui Ranskan presidentti Macronin kanssa tiistaina aamulla. Mayn oli brittimedian mukaan määrä keskustella myöhemmin myös Donald Trumpin kanssa.

Al Arabiyan mukaan Saudi-Arabia keskusteli tiistaina liittolaistensa kanssa Syyrian kemialliseen iskuun vastaamisesta.

Syyrian Doumassa tehdyssä iskussa menehtyi ainakin 49 ihmistä. Loukkaantuneita oli huomattavasti enemmän ja monet uhreista olivat lapsia. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallitusta. Venäjän mukaan sen takana olivat kapinalliset, jotka haluavat Yhdysvaltojen iskevän Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan.

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Nikki Haley käytti kovaa kieltä YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa.

– Historia tulee osoittamaan tämän hetkenä, jona YK:n turvallisuusneuvosto osoittaa joko tekevänsä velvollisuutensa tai totaalisen ja täydellisen epäonnistumisensa Syyrian kansan suojelemisessa. Olipa kummin tahansa Yhdysvallat vastaa (iskuun), Haley sanoi.

Venäjä on useaan otteeseen uhannut vastata voimalla, mikäli Yhdysvallat iskee Syyrian hallintoa vastaan Damaskoksessa.

