Donald Trump: Päätän Syyriasta 24-48 tunnin kuluessa

Presidentti Donald Trump sanoi maanantaina päättävänsä seuraavan 24-48 tunnin kuluessa vastaako Yhdysvallat sotilaallisesti Syyrian kemiallisen iskuun.

– Se oli kamalaa, se oli hirvittävää. Tässä on kyse ihmisyydestä eikä tällaista voi antaa tapahtua, Trump sanoi New York Timesin mukaan.

Syyrian Doumassa tehdyssä iskussa menehtyi ainakin 49 ihmistä. Loukkaantuneita oli valtavasti ja monet uhreista olivat lapsia. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallitusta. Venäjän mukaan sen takana olivat taas kapinalliset, jotka haluavat Yhdysvaltojen iskevän Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan. Venäjä tukee Assadia sotilaallisesti.

Donald Trump sivalsi myös Syyrian hallinnon liittolaisia.

– Olivat sen takana sitten venäläiset, iranilaiset tai he kaikki yhdessä, saamme me sen selville, presidentti totesi.

Venäjä varoitti hiljattain vastaavansa sotilaallisesti, jos Yhdysvallat iskee Syyrian hallituksen kohteisiin Damaskoksessa.

Ennestään tulenarka tilanne kiristyi jo maanantaina, kun Syyriassa operoivien iranilaisjoukkojen tukikohtaan tehtiin ilmaisku. Venäjän ja Syyrian mukaan sen takana oli Israel. Israel ei ole kommentoinut asiaa.

Donald Trump syytti Venäjää ja Irania sunnuntaina ”Eläin-Assadin” tukemisesta ja totesi, että Douman isku tulee sen tekijälle kalliiksi. Trump soimasi myös edeltäjäänsä Barack Obamaa. Obama asetti kuuluisaksi ”punaiseksi viivakseen” kemiallisten aseiden käytön Syyriassa.

– Jos presidentti Obama olisi ylittänyt toteamansa punaisen viivan hiekassa, olisi Syyrian katastrofi päättynyt jo kauan sitten! Eläin-Assad olisi historiaa!

Yhdysvallat iski risteilyohjuksilla Syyrian hallituksen lentotukikohtaan liki päivälleen vuosi sitten vastauksena hallinnon joukkojen tekemäksi uskottuun kemialliseen hyökkäykseen.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018