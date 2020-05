Donald Trump onnittelee kohukenraalia: Suuri päivä oikeudelle

Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti torstaina luopuvansa oikeustoimista presidentti Donald Trumpin entistä neuvonantajaa vastaan.

Presidentti erotti turvallisuuspolitikasta vastanneen kenraaliluutnantti evp. Michael Flynnin vain alle kuukauden jälkeen helmikuussa 2017. Häntä syytettiin liittovaltion poliisi FBI:n ja varapresidentti Mike Pencen johtamisesta harhaan yhteydenpidosta Venäjän suurlähettiläs Sergey Kislyakin kanssa.

Flynniä vastaan nostettiin syytteet osana erikoissyyttäjä Robert Muellerin kiistanalaista selvitystä.

Donald Trump hehkuttaa tapauksen tuoreinta käännettä Twitterissä.

– Eilinen oli suuri päivä oikeudelle Yhdysvalloissa. Onnittelut kenraali Flynnille ja monille muille. Uskon, että paljon muutakin tulee selviämään. Likaiset poliisit ja kierot poliitikot eivät sovi hyvin yhteen, Trump toteaa.

Yesterday was a BIG day for Justice in the USA. Congratulations to General Flynn, and many others. I do believe there is MUCH more to come! Dirty Cops and Crooked Politicians do not go well together!

