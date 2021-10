Donald Trump: Onko teillä jo ikävä minua?

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on julkistanut lyhyen lausunnon presidentti Joe Bidenille mitattujen alhaisten suosiolukujen seurauksena.

Twitteristä poistamisensa jälkeen ex-presidentti tuo nyt ajatuksiaan julki kotisivuillaan muutaman lauseen pätkissä, twiittimalliin.

– COVID riehuu vailla kontrollia, tuotantoketjumme rysähtävät ja kaupoissa on vähän tuotteita, meidät nöyryytettiin Afganistanissa, rajamme on täydellinen katastrofi, polttoaineen hinnat ja inflaatio nousevat – miten Bidenilla menee?, Donald Trump kysyy.

– Joko teillä on ikävä minua?, hän jatkaa.

Biden job approval rating in danger of crashing into 42% territory. pic.twitter.com/xeEr7LQXCT

— Tom Bevan (@TomBevanRCP) October 12, 2021