Donald Trump: On typerää tehdä koronavirustestejä

Yhdysvaltain presidentin mukaan tautitapauksia on paljon, koska testejä tehdään niin paljon.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Maan presidentti Donald Trump on kohauttanut sanomalla, että koronavirustestien tekemiseen liittyy hyviä asioita, mutta niiden tekeminen on myös typerää monella eri tavalla, kertoo The Independent.

Presidentin mukaan ainut syy sille, miksi Yhdysvallat on todetuissa koronavirustapauksissa kärkisijalla, on mittava testikapasiteetti.

– Tiedättekö miksi meillä on paljon koronavirustapauksia? Koska me teemme niin paljon koronavirustestejä, Trump sanoi Pohjois-Carolinan Lumbertonissa pidetyssä kampanjatilaisuudessa.

– Testien tekemiseen liittyy hyviä asioita, mutta se on myös monella tavalla typerää, hän jatkoi.

Yhdysvalloissa vahvistettiin perjantaina ennätykselliset 83 010 uutta koronavirustapausta.

Trump esitti, että jos muissa maissa testattaisiin yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa, myös niiden tartuntaluvut kasvaisivat. Väite on todistettu valheelliseksi.

– Jos testaisimme vain puolittaisen määrän nykyisestä, myös todetut tartuntatapaukset puolittuisivat, presidentti vakuutteli.

Jos testausta vähennettäisiin, tautitapausten määrä todennäköisesti kasvaisi. Tämä johtuisi siitä, että terveysviranomaiset eivät pystyisi jäljittämään mahdollisimman monia tartuntaketjuja, eivätkä he näin ollen voisi myöskään kertoa asianomaisille mahdollisesta tartunnasta.