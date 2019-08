Donald Trump on saanut tärkeillä alueilla uutta tukea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hajatiedot rekisteröityneistä äänestäjistä ovat hyviä republikaaneille.

USA:n presidentinvaalin 2016 tuloksen etukäteen oikein analysoinut professori Larry Schweikart on kerännyt tietoja rekisteröityneiden äänestäjien määrien kehityksestä eräissä tärkeissä osavaltioissa.

USA:ssa on rekisteröidyttävä äänestäjäksi. Eräissä osavaltioissa voi samalla ilmoittaa, mitä puoluetta kannattaa.

Schweikartin mukaan Floridassa on presidentinvaalin jälkeen rekisteröitynyt noin 50000 demokraattia lisää. Samaan aikaan uusia republikaaneja on tullut 143 000 lisää.

Pohjois-Carolinassa ja Nevadassa muutos on ollut samanlaista.

Arizonassa voimasuhteet ovat pysyneet samana.

New Hampshiressa ja Iowassa demokraatit ovat edenneet.

Pennsylvaniassa demokraatit ovat menettäneet 119 000 rekisteröitynyttä äänestäjää ja republikaanit ovat menettäneet 49 000.

Larry Schweikartin mielestä Trumpin pitäisi numeroiden valossa voittaa jokainen 2016 voittamansa mainittu osavaltio (Florida, Pohjois-Carolina, Arizona, Iowa ja Pennsylvania) ja hänellä olisi hyvä mahdollisuus myös New Hampshiressa.

Uusia uskomuksia

Ilmeisesti yleisin uskomus tällä hetkellä on se, että Donald Trumpilla on etulyöntiasema tulla valituksi uudelleen marraskuun 2020 presidentinvaalissa. Esimerkiksi edellä kerrottujen rekisteröintitietojen republikaaneille antama etumatka kuitenkin ”nollautuu” nopeasti, jos demokraattien tuleva presidenttiehdokas saa aikaan innostuksen, joka saa heidän kannattajansa liikkeelle.

Demokraatit ovat aina rekisteröityneet suuremmassa mitassa vasta juuri vaalien alla. Kaikki on kiinni ehdokasvalinnasta.

* Laajalti levinneen käsityksen mukaan Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi marraskuussa 2016 tuli valtavana yllätyksenä, myös tiedotusvälineille Suomessa.

Toisaalta esimerkiksi seuraavat Verkkouutisten uutiset 2016 vaalienalusajalta kertovat useamman kerran viitatun – yleisestä medialinjasta poiketen – vaalien 2016 alla siihen, että käytettävissä olleet tiedot viittasivat Donald Trumpin mahdolliseen yllätysvalintaan:

* Yli 25 miljoonaa on jo äänestänyt USA:ssa: yllätyksiä (VU 1.11.2016)

* Hillary Clintonin ja Donald Trumpin lukemat nyt – voittaja ratkeaa muutamassa osavaltiossa (VU 26.10.2016)

* Donald Trumpin aivan yllättävät luvut – nämä vihjaavat hänen yhä voivan voittaa (VU 19.6.2016)