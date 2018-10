Donald Trump: Olen nationalisti – CNN: Valkoinen nationalisti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti itseään suuressa puhetilaisuudessaan Houstonissa nationalistiksi. Radikaalit demokraatit sen sijaan pyrkivät presidentin mielestä palauttamaan vallan ”korruptoiduille, valtaa janoaville globalisteille”.

– Tiedättekö mikä globalisti on? Globalisti on henkilö, joka haluaa maailmalla menevän hyvin itse asiassa välittämättä meidän maastamme niin paljoa. Ja tiedättekö, se ei käy, Donald Trump sanoi.

– Tiedättekö, heillä on sana. Siitä on tavallaan tullut vanhanaikainen. Se on nationalisti. Ja että todella ”meidän ei pitäisi käyttää tätä sanaa”. Tiedättekö mikä minä olen? Olen nationalisti, okei? Käyttäkää sitä sanaa, Trump kehotti.

CNN:n toimittaja Jim Acosta kysyi Donald Trumpilta asiasta Valkoisessa talossa. Acosta kysyi ”on huolta siitä että lähetätte koodin tai äänettömän merkin joillekin amerikkalaisille, että se mitä todella tarkoitatte on, että olette valkoinen nationalisti”.

– En ole koskaan edes kuullut sitä, en voi kuvitella sitä, Trump vastasi.

Demokraattinen kongressiedustaja Gregory Meeks totesi CNN:lllä, että Donald Trumpin puhe tuo hänen mieleensä Adolf Hitlerin.

