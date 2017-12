Donald Trump: Olen johtanut jouluntoivotuksen vastaisen liikkeen vastustusta

– Ihmiset ovat jälleen ylpeitä sanoessaan hyvää joulua. Olen ylpeä johdettuani toimia tähän kauniseen ja vaalittuun fraasiin kohdistunutta loukkausta vastaan! HYVÄÄ JOULUA!, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi jouluaaton iltana paikallista aikaa.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017