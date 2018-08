Donald Trump: Nyt ostetaan lisää hävittäjiä

– Washington D.C:tä pyörittävät paikallispoliitikot tunnistavat ansaintamahdollisuuden, kun näkevät sellaisen. Kun heitä pyydettiin antamaan meille hinta-arvio suuresta juhlallisesta sotilasparaatista, he halusivat summan, joka oli niin naurettavan suuri, että peruutin sen, Donald Trump tviittaa.

Yhdysvaltain presidentti Trump toteaa osallistuvansa sen sijaan Andrewsin lentotukikohdassa järjestettävään paraatiin ja ensimmäisen maailmansodan päättymistä juhlistavaan Pariisin marraskuun 11. päivän paraatiin.

– Ehkä teemme jotakin D.C:ssä ensi vuonna, kun hintaa saadaan reilusti alas. Nyt voimme ostaa lisää hävittäjiä!

Presidentti ei avannut hävittäjäkommenttiaan tarkemmin.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead…

….attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018