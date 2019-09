Donald Trump nimitti uuden turvaneuvonantajan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uudeksi kansallisen turvallisuuden neuvonantajakseen Robert O’Brienin.

Aikaisemmin virassa toimi John Bolton, jonka presidentti Trump erotti viime viikolla.

O’Brien toimii tällä hetkellä presidentin virallisena panttivankineuvottelijana ulkoministeriössä. Hän on toimiut pitkään ulkopolitiikan parissa.

Kansallisen turvallisuuden neuvonantajalla on tärkeä rooli Yhdysvaltain hallinnossa. Neuvonantajalla on paljon vaikutusvaltaa presidentin turvallisuuspoliittisissa päätöksissä.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019