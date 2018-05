Donald Trump: Neuvottelut panttivangeista etenevät hyvin

Yhdysvaltain presidentin mukaan tapaamispaikka on saatu sovittua Kim Jong-unin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan järjestelyt Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamiseen liittyen ovat edenneet hyvin. Neuvottelujen ajankohdasta ja paikasta on päästy sopuun.

– Ilmoitamme asiasta pian, Trump sanoi medialle perjantaina.

Trump totesi aiemmin, että Koreoiden rajavyöhyke olisi symbolisesti sopiva paikka neuvotteluille.

Presidentti myös viittasi kolmeen Yhdysvaltain kansalaiseen, jotka Pohjois-Korea on pidättänyt eri yhteyksissä.

– Pohjois-Korean kanssa on käyty hyvin kattavia keskusteluita. Olemme edistyneet paljon panttivankien osalta.

– Kuten kaikki tietävät, ovat aiemmat hallinnot turhaan pyytäneet kolmen panttivangin vapauttamista pohjoiskorealaiselta työleiriltä. Pysykää kuulolla, Trump twiittasi torstaina.

Vangitut henkilöt ovat Tony Kim, Kim Hak-song ja Kim Dong-chul.

59-vuotias Tony Kim oli toiminut opettajana Pjongjangin yliopistossa. Hänet pidätettiin viime huhtikuussa tuntemattomasta syystä lentokentällä.

Samassa yliopistossa opettanut Kim Hak-song pidätettiin kahta viikkoa myöhemmin. Pohjois-Korean media kertoi hänen syyllistyneen ”vihamielisiin tekoihin”.

Kiinan ja Pohjois-Korean raja-alueella asunut ja hotellialalla työskennellyt Kim Dong-chul pidätettiin lokakuussa 2015. Hänet tuomittiin kymmeneksi vuodeksi pakkotyöhön vakoilusta.

– Kolmen amerikkalaisen vapauttaminen olisi hyvä merkki siitä, että Pohjois-Korea haluaa tapaamisen onnistuvan. Tämä voisi johtaa lopulta maan ydinohjelman ja muiden asioiden ratkeamiseen, Pohjois-Korean kanssa aiemmin neuvotellut Joseph DeTrani pohtii.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2018