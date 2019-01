Donald Trump: Neuvottelut eivät etene

Hallinnon sulku jatkuu Yhdysvalloissa edelleen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut twitterissä demokraattien kanssa käytyjen neuvottelujen päättyneen tuloksettomina lauantaina, kertoo BBC.

Demokraattien kanssa neuvotteluja käynyt varapresidentti Mike Pence kertoi omassa twitterissään neuvotteluiden sisältäneen hyödyllistä keskustelua, mutta Trumpin mukaan edistystä ei tapahtunut.

– Toinen kokous on varattu huomiseksi. Etelärajan ongelmat on nyt ratkaistava pysyvästi monien vuosikymmenien jälkeen, Trump twiittasi.

Trumpin twiitin mukaan muuria haluavat kaikki muut paitsi huumekauppiaat, ihmiskauppiaat ja rikolliset.

– Demokraatit voisivat ratkaista hallinnon sulun hyvin lyhyessä ajassa. Heidän täytyy ainoastaan hyväksyä oikea rajavalvonta, mukaan lukien muuri, Trump twiittasi.

50 prosenttia amerikkalaisista katsoo hallinnon sulun olevan presidentti Donald Trumpin syytä. Noin 32 prosenttia syyttää hallinnon sulusta demokraatteja.

V.P. Mike Pence and team just left the White House. Briefed me on their meeting with the Schumer/Pelosi representatives. Not much headway made today. Second meeting set for tomorrow. After so many decades, must finally and permanently fix the problems on the Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

The Democrats could solve the Shutdown problem in a very short period of time. All they have to do is approve REAL Border Security (including a Wall), something which everyone, other than drug dealers, human traffickers and criminals, want very badly! This would be so easy to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

Productive discussion w/ Congressional leadership staff at @WhiteHouse. @SecNielsen gave a full presentation on crisis along Southern Border. We reaffirmed @POTUS’ commitment to secure the border, build the wall, keep Americans safe & reopen gov’t. Discussions continue tomorrow. pic.twitter.com/C7k9Sg8guY — Vice President Mike Pence (@VP) January 5, 2019