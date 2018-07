Donald Trump Nato-maille: Maksakaa laskunne, USA ei enää hoida kaikkea

USA:n presidentin mukaan Naton pääsihteeri on hänen suurin faninsa.

Verkkouutiset kertoi tänään amerikkalaisen ISW:n ”muistiosta” siitä, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin odottaa ensi viikon maanantaina Helsingin huippukokoukselta. USA:n presidentti Donald Trump kertoi äskeisessä puheessaan kotiyleisölle Montanassa omia pointtejaan. Oheisella videolla hän puhuu asiasta 17:50 alkaen.

Donald Trump osallistuu ennen Helsinkiä tällä viikolla Naton huippukokoukseen.

– Tulen kertomaan Natolle: teidän täytyy alkaa maksaa laskujanne. Yhdysvallat ei tule hoitamaan kaikkea, Donald Trump sanoi montanalaisille.

– Maksamme suunnilleen 70-90 prosenttia Euroopan puolustamisesta. Ja se on hyvä. Toki he tappavat meiltä kaiken kaupan, he tappavat meiltä muita asioita, he tekevät mahdottomaksi tehdä bisnestä Euroopassa, mutta tulevat myymään Mercedeksiään ja BMW:itään meille, hän jatkoi.

– Joten meillä on 151 miljardia dollaria kauppavajetta EU:n kanssa, ja sen päälle he tappavat meidät Natolla. He tappavat meidät. Me maksamme neljä prosenttia valtavasta bruttokansantuotteestamme – joka on paljon isompi kuin silloin kun tulin presidentiksenne – ja Saksa, joka on EU:n isoin maa, Saksa maksaa yhden prosentin (puolustusmenoihin).

Trump jatkoi puhettaan todeten ”ja sanoin, tiedätkö, Angela (Merkel), en pysty takaamaan, mutta me suojelemme teitä ja se merkitsee paljon enemmän teille kuin meidän suojelumme, koska en tiedä paljonko suojelua me saamme suojelemalla teitä”.

– Ja sitten he menevät ja tekevät öljy- ja kaasudiilin Venäjän kanssa, jossa he maksavat miljardeja dollareita Venäjälle. He haluavat suojelua Venäjää vastaan mutta maksavat miljardeja dollareita Venäjälle – ja me olemme idiootit (schmucks) jotka maksamme koko jutun!

Presidentti Trumpin mukaan hänen puolentoista vuoden takaisen valtaantulonsa jälkeen Nato-maat ovat nyt maksamassa 33 miljardia dollaria lisää. Trumpin mukaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on hänen suurin faninsa, koska rahaa on alkanut tulla Nato-maista ”kuin avaruusraketilla”.

33 miljardia ei Trumpin mukaan kuitenkaan ole riittävästi.

– Aina kun ehdotan jotain… jos he sanovat ”ooh, hän on vihainen Natolle, hän varmaan rakastaa Venäjää”.

– Minä rakastan Venäjää? Sanon tämän. Tapaan presidentti Putinin ensi viikolla, ja tuleminen toimeen Venäjän kanssa, ja tuleminen toimeen Kiinan kanssa, ja tuleminen toimeen muiden maiden kanssa on hyvä asia. Se ei ole huono asia, se on hyvä asia.

Donald Trumpin mielestä Venäjällä todennäköisesti sanotaan, että jos he pitivät hänestä, he tekivät ison virheen Naton saaman lisärahoituksen vuoksi.