Donald Trump: Minulla ei ole mitään salattavaa

USA:n presidentti vertaa erikoissyyttäjää Joseph McCarthyyn.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viime päivien twiiteissään jälleen käsitellyt myös meneillään olevaa Venäjä-yhteyksien selvittelyä.

New York Times julkaisi laajan jutun, joka kertoi Valkoisen talon johtavan lakimiehen Don McGahnin laajasta yhteistyöstä erikoissyyttäjä Robert Muellerin kanssa. Presidentti kommentoi näin:

– Epäonnistuva New York Times kirjoitti feikkiuutisen tänään antaen ymmärtää, että koska Valkoisen talon lakimies Don McGahn antoi tuntikausien haastattelut erikoissyyttäjälle, hänen täytyy olla (Watergate-skandaalin, toim. huom.) John Deanin kaltainen ”ROTTA”. Mutta annoin hänen ja kaikkien muiden todistaa – minun ei tarvinnut. Minulla ei ole mitään salattavaa… ja olen vaatinut läpinäkyvyyttä, jotta tämä Lavastettu ja Kuvottava Noitavaino voidaan lopettaa. Niin monet elämät on pilattu tyhjän takia – mccarthyismia PAHIMMILLAAN! Silti Mueller ja hänen demokraattijenginsä kieltäytyy katsomasta toisen puolen todellisia rikoksia – Media on vielä pahempi!, Donald Trump twiittasi.

– Sallin Valkoisen talon lakimies Don McGahnin, ja kaikkien muiden pyydettyjen Valkoisen talon työntekijöiden, olla täydessä yhteistyössä erikoissyyttäjän kanssa. Sen lisäksi me jo annoimme yli miljoona sivua dokumentteja. Historian läpinäkyvin. Ei salaista yhteistyötä (Venäjän kanssa), ei estämistä. Noitavainoa!

Presidentti kehotti opiskelemaan edesmennyttä, vainoajaksi syytettyä senaattori Joseph McCarthya, ”koska nyt olemme Muellerin ja hänen jenginsä kanssa ajanjaksossa joka saa Joseph McCarthyn näyttämään vauvalta”.

Where’s the Collusion? They made up a phony crime called Collusion, and when there was no Collusion they say there was Obstruction (of a phony crime that never existed). If you FIGHT BACK or say anything bad about the Rigged Witch Hunt, they scream Obstruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018

The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type “RAT.” But I allowed him and all others to testify – I didn’t have to. I have nothing to hide…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018