Donald Trump: Miksi FBI ei varoittanut minua Venäjästä?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kysyy, miksi liittovaltion poliisi FBI ei varoittanut häntä Venäjän sekaantumisesta presidentinvaaleihin.

– Miksi kieroutuneet FBI:n tai oikeusministeriön korkeimmat tahot eivät ottaneet minuun yhteyttä ja kertoneet tekaistusta Venäjä-ongelmasta, Trump kirjoittaa Twitterissä.

Trump on myös twiitannut radiojuontaja Rush Limbaughin kommentin, jossa tämä kyseenalaistaa FBI:n toiminnan.

– Jos he olivat todella huolissaan siitä, että venäläiset sekaantuvat kampanjaan (huijausta), miksi he eivät estäneet sitä? Miksi he eivät kertoneet Trumpille? Sen takia, koska he ovat itse tämän huijauksen takana, Trump siteeraa twiitissään Limbaughia.

CNN:n mukaan Trumpia kuitenkin varoitettiin elokuussa vuonna 2016, että ulkomaiset tahot ja Venäjä mukaan lukien yrittävät tunkeutua kampajatiimiin ja kerätä tiedustelutietoa.

Kansallisen tiedustelupalvelun entinen johtaja James Clapper lisäksi vahvistaa, että sekä Donald Trump että Hillary Clinton saivat molemmat tiedon siitä, että Venäjä oli demokraattipuolueen hakkeroinnin ja sähköpostivuodon takana. Turvallisuuskatsaus annettiin molemmille ehdokkaille kuukausi ennen kuin Wikileaks julkaisi vuodetut sähköpostit.

Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama tutkinta Venäjän sekaantumisesta presidentinvaaleihin. Tiedusteluviranomaiset ovat vahvistaneet, että Venäjä yritti vaikuttaa vaaleihin Trumpin eduksi. Trump on kutsunut Venäjä-tutkintaa ”huijaukseksi” ja ”noitavainoksi”.

