Donald Trump: Menemme korkeimpaan oikeuteen

Yhdysvaltain presidentti väitti vastapuolen syyllistyneen ”suureen petokseen”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiittänyt tukijoitaan ennakoitua vahvemmasta vaalituloksesta. Hän kehui johtoasemaansa monissa osavaltioissa ja syytti demokraattipuoluetta vaalituloksen peukaloinnista.

– Miljoonat ja miljoonat ovat äänestäneet meitä vaalien aikana. On olemassa hyvin säälittävä ihmisryhmä, joka yrittää syrjiä [tukijoitamme]. Emme tule sallimaan sitä, Donald Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Olimme valmistautumassa suureen juhlaan. Näytti siltä, että olimme voittamassa kaiken. Mutta yhtäkkiä kaikki peruttiin. Tulokset ovat olleet ilmiömäisiä, Trump jatkoi.

Hän huomautti kansalaisten äänestäneen ennätysvilkkaasti ja mainitsi voiton Floridan osavaltiossa, jonka oli ennustettu menevän demokraattien Joe Bidenille.

Donald Trump arvioi voittaneensa myös Georgiassa, jossa ääntenlaskenta on vielä kesken.

– On selvää, että olemme voittaneet Georgiassa, johdamme 2,5 prosenttiyksiköllä eli 117 000 äänellä, kun vain seitsemän prosenttia on laskematta. He eivät tule koskaan saamaan meitä kiinni, presidentti totesi.

– Mutta kaikkein tärkeintä on, että johtoasemamme Pennsylvaniassa on valtava. Ajatelkaa tätä. Johdamme osavaltiossa 690 000 äänellä. Tilanne ei ole edes tasainen. 64 prosenttia äänistä on laskettu, on lähes mahdotonta mennä ohi, Trump jatkoi.

Hänen mukaansa tulos viedään korkeimman oikeuden käsittelyyn, jotta postiäänten laskenta saadaan lopetettua epäselvyyksien välttämiseksi.

– Tämä on Amerikan kansan huijaamista. Tämä on maamme nöyryyttämistä. Olimme jo valmiita voittamaan, suoraan sanottuna voitimme jo. Tavoitteemme on nyt varmistaa vaalituloksen luotettavuus. Tämä on suuri petos, Donald Trump sanoi.