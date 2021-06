Donald Trump: Mark Zuckerbergia ei enää kutsuta kylään Valkoiseen taloon

Entinen Yhdysvaltain presidentti olettaa syrjäyttävänsä Joe Bidenin vallasta elokuuhun mennessä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on kommentoinut Facebookin kahden vuoden estoaan todeten, ettei aio enää olla ystävällisissä väleissä Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerbegin kanssa ”seuraavan kerran ollessaan Valkoisessa talossa”. Asiasta uutisoi Express.

Trumpin Facebook ja Instagram -tilit poistettiin Facebookin toimesta käytöstä tammikuussa Yhdysvaltain kongressitalon mellakoiden yhteydessä. Perjantaina uutisoitiin, että Facebook on päättänyt jatkaa Trumpin estoa ainakin kaksi seuraavaa vuotta.

Facebookin kansainvälisten suhteiden johtaja Nick Clegg on kommentoinut tapausta todeten, että estoa tullaan jatkamaan niin kauan kuin Trumpin käytös medioissa voisi vaarantaa maan turvallisuuden.

– Hänen käytöksensä medioissamme rikkoi sääntöjämme erittäin vakavasti, ja uskomme että hän ansaitsee pahimman mahdollisen rangaistuksen, Clegg kertoo lausunnossaan.

Trump on vastannut estoonsa toteamalla, ettei aio enää kutsua Zuckerbergia illalliselle Valkoiseen taloon palattuaan presidentiksi. Aiemmin tällä viikolla The New York Times uutisoi, että Trump uskoo palaavansa presidentiksi tämän vuoden elokuuhun mennessä. Trumpin mukaan Joe Bidenin valinta presidentiksi oli tulosta ääntenlaskennan peukaloinnista, ja painottaa, että miljoonia häntä äänestäneitä kansalaisia on loukattu. Todisteita vaalivilpistä ei kuitenkaan ole löytynyt.

Facebook on viime päivinä ilmoittavanut myös lopettavansa poikkeukselliset käytännöt poliitikkojen sosiaalisten medioiden tileillä. Jatkossa mediajätti ei aio enää suvaista poliitikkojen provosoivia julkaisuja tileilään vaan ottaa käyttöön tarkemman sisällönvalvonnan.