Donald Trump määräsi uusia pakotteita Venäjälle

Pakotteet liittyvät Britannian myrkkyiskuun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut määräyksen lisäpakotteista Venäjälle. Torstaina säädetyt pakotteet kieltävät muun muassa amerikkalaispankkeja antamasta lainoja Venäjän valtiolle.

Pakotteet liittyvät Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskuun ja perustuvat kemiallisten ja biologisten aseiden käytön kieltävään lakiin. Se velvoittaa Yhdysvallat varmistamaan, että aseita käyttänyt valtio on lopettanut tällaisen toiminnan, sallinut tarkastukset ja vakuuttanut, ettei käytä aseita enää. Yhdysvaltain ulkoministeriö katsoi marraskuussa, etteivät ehdot ole täyttyneet, koska Venäjä kiistää yhä olleensa iskun takana.

Asiasta uutisoivan New York Timesin mukaan kriitikot ovat syyttäneet Donald Trumpin hallintoa hidastelusta pakotteiden kanssa. Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunta kehotti maanantaina Valkoista taloa puuttumaan asiaan ja uhkasi kongressin ryhtyvän toimiin, mikäli mitään ei tapahdu.

Diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvaltojen uusia pakotteita odotettiin Euroopassa jo viime vuoden lopulla. Korkean amerikkalaisen virkamieslähteen mukaan pakotteiden kanssa ei ole viivytelty tarkoituksella, mutta niitä ei säädetty aiemmin, jotta ”Venäjä ei ymmärtäisi viestiä väärin”.

Entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä yritettiin myrkyttää venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä viime vuoden maaliskuussa. Iskusta syytetään Venäjän sotilastiedustelu GRU:ta. Iskun kaksi pääepäiltyä liikkuivat Ruslan Boshirovin ja Aleksander Petrovin henkilöllisyyksillä. Heidät on tunnistettu GRU:n palkituiksi upseereiksi. Boshirov on todellisuudessa eversti Anatoli Tshepiga ja Petrov sotilaslääkäri Aleksander Mishkin. Iskuun liittyi tiettävästi myös kolmas GRU:n upseeri, Sergei Fedotovin peitehenkilöllisyydellä liikkunut Denis Vjatsheslavovitsh Sergejev. Hänet on kytketty Salisburyn iskun lisäksi bulgarialaisen liikemiehen Emilian Gebrevin myrkytykseen keväällä 2015.

GRU-miesten ja myrkkyiskun taustoista kerrotaan kattavasti alta löytyvissä jutuissa.

