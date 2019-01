Donald Trump: Maailmalla on jo 77 muuria ja 45 lisää tulossa

Meksikon rajalle muurin haluava Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä, että muureja on rakennettu maailmassa paljon muuallakin.

− Ympäri maailmaa on rakennettu 77 merkittävää muuria. 45 maata suunnittelee muurin rakentamista. Yli 800 mailia (n. 1300 kilometriä) on rakennettu Euroopassa vain vuodesta 2015 alkaen, Donald Trump twiittaa.

− Ne kaikki on todettu lähes 100-prosenttisesti onnistuneiksi. Lopettakaa rikokset etelärajallamme! Hän lisää.

Muurin rakentaminen Meksikon rajalle oli yksi Donald Trumpin vaalilupauksista. Presidentin mielestä muuri estäisi laittomien siirtolaisten pääsyn Yhdysvaltoihin ja ehkäisisi näin huume- ja väkivaltarikollisuutta.

There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful. Stop the crime at our Southern Border!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2019