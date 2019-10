Donald Trump lopetti lehtitilaukset – verrataan nyt Mussoliniin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös lopettaa häntä kritisoineiden New York Times ja Washington Post -lehtien tilaukset koko liittovaltion hallinnossa on herättänyt voimakkaita reaktioita, kertoo Fox News. Trump on jo pitkään syyttänyt lehtiä ”valeuutisiksi” ja syyttänyt niitä epäreilusta näkyvyydestä.

”Me emme edes enää halua sitä Valkoisessa talossa”, Trump sanoi televisiohaastattelussa jo alkuviikosta.

Eläkkeellä oleva neljän tähden kenraali, NBC-televisiokanavan sotilasasiantuntijana nykyisin työskentelevä Barry McCaffrey pitää ratkaisua Yhdysvaltain historian vedenjakajana.

”Ei tilaa humoristiselle medianäkyvyydelle. Tämä on kuolemanvakavaa. Tämä on Mussolinia”, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä, viitaten edesmenneeseen Italian fasistidiktaattori Benito Mussoliniin.

The White House Trump statement telling the entire Federal Government to terminate subscriptions to the NYT and Wash Post is a watershed moment in national history. No room for HUMOROUS media coverage. This is deadly serious. This is Mussolini.

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) October 25, 2019