Donald Trump listasi: Nämä ovat valemediat

– Valeuutiskanavat, joilla on tietoisesti sairas ja puolueellinen agenda, ovat huolissaan kilpailusta ja Sinclair Broadcastin laadusta, Donald Trump tviittaa.

Presidentti listaa tviitissään amerikkalaisen median ”feikkaajat”. Niitä ovat hänen mukaansa CNN, NBC, ABC ja CBS.

Trumpin mukaan näissä medioissa on harjoitettu niin paljon epärehellistä uutisointia, että niille tulisi antaa palkintoja vain fiktiosta.

Presidentin tviitit liittyvät Sinclair-mediayhtiön paikallisille uutiskanavilleen syöttämän segmentin nostamaan kohuun (koostevideo alla). Minuutin mittaisessa pakollisessa pätkässä soimattiin ”vastuutonta ja yksipuolista” uutisointia ja ”valeuutisia”. Sinclairin paikalliskanavien ankkurit lukivat viestin lähetyksissään.

Sinclair Broadcast Group on Yhdysvaltojen suurin paikallisten uutiskanavien omistaja.

Arvostelijat ovat syyttäneet Sinclairin tukevan Donald Trumpin ”sotaa mediaa vastaan”.

