Donald Trump: Lisää sotilaita Meksikon rajalle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lähettävänsä aseistettuja sotilaita Meksikon vastaiselle rajalle.

– Meksikon sotilaat osoittivat hiljattain kansalliskaartimme sotilaita aseillaan, mikä oli todennäköisesti hämäys rajalla toimivien huumesalakuljettajien hyväksi. Tämä ei saa toistua, Donald Trump kirjoittaa twitterissä.

– Lähetämme nyt aseistettuja sotilaita rajalle. Meksiko ei tee läheskään tarpeeksi kiinniottojen ja palautusten suhteen, Trump jatkaa.

Presidentti viittaa aiemmin huhtikuussa sattuneeseen välikohtaukseen, jonka yhteydessä kaksi rajalla partioinutta amerikkalaista sotilasta pysäytettiin ja kuulusteltiin.

Meksikon asevoimien sotilaat luulivat virheellisesti amerikkalaisten astuneen Meksikon maaperälle lähellä Clintin kaupunkia Texasissa. Newsweekin mukaan viisihenkinen ryhmä oli osoittanut sotilaita rynnäkkökivääreillään ja ottanut haltuunsa ainakin yhden pistoolin.

– Vaikka sotilaat olivat raja-aidan eteläpuolella, olivat he silti Yhdysvaltain alueella, majuri Mark Lazane totesi tiedotustilaisuudessa.

Meksikon rajalle on sijoitettu noin 2800 amerikkalaissotilasta viime lokakuusta lähtien. Rajavartioston mukaan tehostettu valvonta on johtanut lähes 4200 pidätykseen ja yli 1700 huumetakavarikointiin.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019