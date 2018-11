Donald Trump kysyy: Mitä ihmettä tapahtui ilmaston lämpenemiselle?

– Brutaali ja pitkittynyt kylmyyspuuska voi murskata KAIKKI ENNÄTYKSET – Mitä ihmettä tapahtui ilmastonmuutokselle (global warming, ilmaston lämpeneminen)?

Näin kirjoittaa twiitissään USA:n presidentti Donald Trump.

Suomessa marraskuun loppu on ollut lumeton. Yhdysvalloissa esimerkiksi itärannikolla ja koillisessa on jopa kylmempää kuin koskaan vastaavana aikana.

Donald Trump twiittasi myös ”anteeksipyynnön” siitä, että hän on saanut bensiinin hinnan laskemaan. Feikkiuutiset ovat hänen mukaansa tehneet suuren numeron siitä, että näin Trump on saanut koko maassa liikenteen jumiin.

You just can’t win with the Fake News Media. A big story today is that because I have pushed so hard and gotten Gasoline Prices so low, more people are driving and I have caused traffic jams throughout our Great Nation. Sorry everyone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2018