Donald Trump: Kuvitelkaa jos joisin viinaa

Presidentti Donald Trump piti maanantai-iltana Suomen aikaa Valkoisessa talossa lehdistötilaisuuden Pohjois-Amerikan kauppasopimuksen kunniaksi.

Häneltä kysyttiin korkeimman oikeuden tuomariehdokas Brett Kavanaughin väitetystä valehtelusta koskien alkoholin käyttöään lukioikäisenä. Trumpin mukaan Kavanaugh ei valehdellut ja puhe oli hänen nuoruudenajastaan.

– Sanon vain. Minä en ole juoja. Voin rehellisesti sanoa, etten ole koskaan juonut ainuttakaan olutta elämässäni, okei?, Donald Trump sanoi toimittajalle.

– Se on yksi ainoita hyviä ominaisuuksiani… En juo. Mitä tahansa he etsivätkin, sanon, että en ole koskaan juonut lasillistakaan alkoholia. En ole koskaan juonut alkoholia, tiedättekö, mistä syystä niin sitten onkin.

– Voitteko kuvitella jos olisin juonut? Mikä sotku olisin. Olisin maailman pahin, Trump maalaili.

"I can honestly say I've never had a beer in my life. One of my only good traits. I don't drink," @POTUS says. "Can you imagine if I had, what a mess I be? I'd be the world's worst." https://t.co/pox12C4iJr pic.twitter.com/3gSzQMVtnR

— CBS News (@CBSNews) October 1, 2018