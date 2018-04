Donald Trump kutsuu Syyrian presidenttiä eläimeksi

USA:n presidentin mukaan Bashar al-Assad ja häntä tukeva Venäjä ovat vastuussa tämänpäiväisestä myrkkykaasuiskusta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Twitterissä tämänpäiväisiä tietoja Syyrian hallituksen tekemästä myrkkykaasuiskusta. Hän kutsuu Syyrian presidentti Bashar al-Assadia ”eläimeksi” ja sanoo al-Assadin lisäksi Venäjän ja sen presidentti Vladimir Putinin sekä Iranin olevan vastuussa iskusta, sillä ne ovat tukeneet Syyrian hallintoa sodassa.

– Uusi humanitaarinen katastrofi ilman mitään syytä. Sairasta!, Trump twiittaa.

Hän myös syyttää edeltäjäänsä Barack Obamaa toimettomuudesta. Obama ei pitänyt kaudellaan kiinni uhkauksestaan, jonka mukaan USA ryhtyy sotatoimiin, jos Syyrian hallitus käyttää kemiallisia aseita. Kemiallisten aseiden käyttö on sotarikos.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tänään, että Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Bashar al-Assadin johtaman Syyrian hallituksen joukot ovat käyttäneet jälleen kemiallisia aseita. Ulkoministeriön mukaan mahdollisen iskun kohteena olisi ollut sairaala Duman kaupungissa Itä-Ghoutassa ja se olisi tehty eilen lauantaina. Kaupunki on Syyrian armeijan piirittämä, mutta alueelta on saatu muun muassa kansalaisjärjestöjen raportteja sekä kuvamateriaalia iskusta.

USA:n siteeraamien paikallisraporttien mukaan iskussa olisi kuollut suuri määrä ihmisiä. Uutiskanavat Al-Jazeera ja BBC puhuvat jopa 70 kuolleesta.

Noin vuosi sitten al-Assadin joukot tekivät kaasuiskun, jossa kuoli noin 100 ihmistä.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

….to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018