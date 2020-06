Donald Trump: Kukaan ei ole ollut minua kovempi Venäjälle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiistää saaneensa tietoja Venäjän talebaneille tarjoamista tapporahoista länsiliittouman sotilaista.

The New York Timesin julkaiseman uutisen mukaan Trumpille olisi kerrottu asiasta hänen johtamassaan Valkoisen talon turvallisuuskomiteassa jo maaliskuussa. Tämä on herätttänyt kysymyksiä presidentin toimista kevään aikana.

– Kukaan ei ole briiffannut tai kertonut minulle, varapresidentti Mike Pencelle tai kansliapäällikkö Mark Meadowsille tästä niinsanotusta venäläisten tekemästä hyökkäyksestä Afghanistanissa, kuten anonyymi tietolähde väittää valeuutisessa New York Timesissa, Trump sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Presidentin mukaan kaikki kiistävät tiedon, eikä hyökkäyksiä maata vastaan ole tapahtunut montaa. Myös Venäjä on kiistänyt tiedot ja pitänyt niitä valeuutisina.

Venäjä sai Trumpin mukaan toimia vapaasti presidentti Barack Obaman ja varapresidentti Joe Bidenin aikana, ja otti haltuunsa tärkeitä alueita Ukrainasta.

– Kukaan ei ole ollut kovempi Venäjälle, kuin Trumpin hallinto, hän sanoo.

…Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine – Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020