Donald Trump -kirjailija: Venäjä-yhteistyötä ei löydy

Toimittaja Bob Woodwardin mukaan todisteita presidentin ja Venäjän yhteistyöstä ei ole.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista paljastuskirjan kirjoittanut veteraanitoimittaja Bob Woodward sanoo, ettei presidentin salaisesta yhteistyöstä (collusion) vaalivaikuttamisessa Venäjän kanssa ole mitään todisteita.

Woodward kommentoi väitteitä Trumpin ja Venäjän yhteistyöstä radiotoimittaja Hugh Hewittin ohjelmassa. Asiasta kertoo tässä RealClearPolitics. Hewitt kysyi Woodwardilta kuuliko hän kirjaansa varten tekemissään tutkimuksissa ja haastatteluissa ”mitään mikä kuulosti vakoilulta tai yhteistyöltä”.

– En. Ja tietysti etsin sitä, etsin sitä kovasti, Bob Woodward vastasi.

– Ja siinä sitä sitten ollaan. Tulemme näkemään, mitä (Venäjä-tutkintaa johtava erityistutkija Robert) Muellerilla on ja (Trumpin entinen lakimies) John Dowd voi olla oikeassa. Hän (Mueller) tietää jotakin, mistä Dowd ja presidentti eivät tiedä. Salainen todistaja tai joku, joka on muuttanut todistajanlausuntoaan, hän jatkoi.

Hewitt kysyi Woodwardilta toistamiseen, onko hän nähnyt merkkejä Venäjä-yhteistyöstä.

– En ole, kuului vastaus.

Toimittaja palasi asiaan kolmannen kerran haastattelun lopuksi.

– Haluan vain vahvistaa. Tehtyäsi tätä kirjaa kaksi vuotta, tämän intensiivisen suorituksen aikana, et nähnyt minkäänlaista pyrkimystä – sinulle henkilökohtaisesti ei esitetty mitään todisteita presidentin yhteistyöstä (Venäjän kanssa) tai vakoilusta?, Hugh Hewitt kysyi.

– Tämä pitää paikkansa, Bob Woodward vastasi.

Watergate-paljastuksista yhdessä toimittaja Carl Bernsteinin kanssa tunnetuksi tullut Woodward maalaa nimettömiin sisäpiirin lähteisiin perustuvassa Fear: Trump in the White House (Pelko: Trump Valkoisessa talossa) -kirjassaan synkän kuvan Trumpin Valkoisen talon arjesta. Verkkouutiset on kertonut kirjasta tässä.

”Emme vieläkään tiedä”

Entinen FBI:n lakimies Lisa Page on ollut otsikoissa ja presidentti Donald Trumpin tviittien hampaissa presidenttiä arvostelleiden tekstiviestien takia. Page oli johtavassa asemassa FBI:n tutkinnassa Venäjän vaalivaikuttamisesta ennen Robert Muelleria. Tutkinnan aikana Page vaihtoi presidenttiä arvostelleita viestejä Venäjä-tutkinnan vetäjän, silloisen FBI:n vastavakoiluosaston apulaisjohtaja Peter Strzokin kanssa. Strzokilla ja Pagella oli suhde.

Palkittu tutkiva toimittaja John Solomon käy The Hillin mielipidekirjoituksessaan läpi mielestään vielä merkittävämpääkin Lisa Pageen liittyvää paljastusta.

Venäjä-tutkinnassa syvällä ollut FBI-juristi Page totesi Yhdysvaltain edustajainhuoneen suljetussa kuulemistilaisuudessa viestiensä ”heijastaneen sitä, ettemme vielä tienneet”. Solomonin mukaan Page viittasi kuulemisessa siihen, ettei FBI ollut yhdeksän kuukauden tutkinnassaan löytänyt mitään, minkä perusteella presidentti Trumpia tai hänen vaalikampanjaansa olisi voitu kytkeä Venäjän vaalivaikuttamiseen.

– Oli edelleen mahdollisuuksien rajoissa, ettei kirjaimellisesti löytyisi mitään, Page jatkoi kuulemisessa.

Pagen juristi on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

John Solomon nostaa kirjoituksessaan esiin muitakin Venäjä-tutkinnan sisältä nousseita epäileviä puheenvuoroja.

Donald Trumpin erottama FBI:n johtaja James Comey totesi hieman potkujensa jälkeen Yhdysvaltain senaatissa, ettei Donald Trumpin Venäjä-yhteistyöstä ole riittävästi todisteita, että sitä voitaisiin tutkia.

Venäjä-tutkinnan johtaja Peter Strzok lähetti viime vuoden toukokuussa Lisa Pagelle tekstiviestin, jossa hän kertoi olevansa haluton lähtemään mukaan Robert Muellerin vetämään tutkintaan, koska pelkäsi ”ettei siellä ole mitään isoa”.

John Solomonin mukaan FBI:n vastavakoilun päätös selvittää Donald Trumpin väitetyt kytkökset Venäjän vaalivaikuttamiseen kuului viraston vastuulle. Solomon kysyy, miksi Robert Muellerin tutkinta ylipäätään aloitettiin, kun vaikuttaa siltä, ettei FBI löytänyt aikanaan mitään konkreettista todistusaineistoa Venäjä-yhteistyöstä.