Donald Trump kiristämässä sosiaalietuuksia nauttivien oleskelulupia

Muutos koskisi jopa 382 000 ihmistä vuosittain.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo kiristää pysyvän oleskelu- ja työluvan eli ns. green cardin saamista henkilöiltä, jotka nauttivat esimerkiksi valtion ruoka- tai asuntoetuuksia, kertoo The Hill. Lakimuutos ei koske niitä, joilla lupa jo on.

Green cardia hakevien on aina aiemminkin pitänyt todistaa, etteivät he ole taakka valtiolle. Lainsäädäntöä on myös kiristetty ajan mittaan, esimerkiksi vuonna 1999 hyväksytty laki pyrki estämään oleskelu- ja työluvan saannin, mikäli olisi todennäköistä että henkilö tarvitsisi julkista taloudellista tukea.

Kotimaan turvallisuuden ministeriön mukaan tarkoituksena on nyt varmistaa, että maahanmuuttajat tulevat toimeen omillaan. Arvioiden mukaan muutos vaikuttaa myös paljon esimerkiksi niihin yli 65-vuotiaisiin, jotka ovat riippuvaisia valtion medicare-sosiaalivakuutuksen mahdollistamasta edullisesta reseptilääkityksestä.

Yhdysvaltain demokraattinen puolue ja maahanmuuttoaktivistit ovat pitäneet lain kiristämistä perusteettomana hyökkäyksenä maahanmuuttajia kohtaan.

”Trump haluaa sinun ajattelevan, että latinot ja maahanmuuttajat ovat raiskaajia ja murhaajia, äänestävät laittomasti häntä vastaan, ovat laiskoja ja samaan aikaan varastavat maan työpaikkoja”, demokraattikansanedustaja Luis Gutiérrez luonnehti kaavailtua lakimuutosta.