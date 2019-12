Donald Trump: Kim Jong-un on liian älykäs vihamielisyyksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei usko Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin sekaantuvan Yhdysvaltain ensi vuonna pidettäviin presidentinvaaleihin.

– Kim Jong-un on liian älykäs ja hänellä on aivan liian paljon menetettävää, itse asiassa kaikki, jos hän käyttäytyy vihamielisesti, Trump sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Pohjois-Korealla on presidentin mukaan valtava taloudellinen potentiaali, mutta sen täytyy ensin pitää Singaporessa antamansa vahva lupaus ydinaseriisunnasta. Trumpin mukaan niin Nato, Kiina, Japani ja koko maailma ovat yhdistyneenä tavoitteen takana.

– Hän ei halua nollata erityistä suhdettaan Yhdysvaltain presidenttiin tai sekaantua Yhdysvaltain presidentinvaaleihin marraskuussa.

