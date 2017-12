Donald Trump: Kiina jäi rysän päältä kiinni

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kiina jäi rysän päältä kiinni myydessään öljyä Pohjois-Korealle. YK:n turvallisuusneuvosto on kieltänyt öljytuotteiden viemisen Pohjois-Koreaan.

– Jäi rysän päältä kiinni – olen erittäin pettynyt, että Kiina sallii öljyn viennin Pohjois-Koreaan. Pohjois-Korean kriisiin ei löydy ystävällismielistä ratkaisua, jos tämä jatkuu, Donald Trump tviittasi.

Eteläkorealainen uutissivusto kertoi keskiviikkona Yhdysvaltain vakoilusatelliittien paljastaneen, että kiinalaiset laivat ovat myyneet öljyä pohjoiskorealaisille aluksille. Satelliitit ovat valokuvanneet noin 30 kertaa, kun suuret tankkerit kohtaavat merellä lähellä Kiinan rannikkoa.

Kiina on kiistänyt rikkoneensa YK:n asettamia pakotteita.

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017