Donald Trump kehuu Kim Jong-unia: Hän on ollut hyvin kunniallinen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa innolla Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista. Päämiesten välille on valmisteltu huippukokousta toukokuulle.

– Tapaamme Kimin kanssa hyvin pian. Meille on kerrottu suoraan, että he haluaisivat tavata mahdollisimman pian, Trump sanoi.

– Keskustelut ovat sujuneet erittäin hyvin. Kim Jong-un on ollut hyvin avoin ja mielestäni hyvin kunniallinen sen perusteella mitä olen nähnyt.

Trump painotti silti pitävänsä neuvotteluissa tiukan linjan.

– Ehkä se menee loistavasti, ehkä ei. Jos neuvottelut eivät mene hyvin, kävelen niistä ulos. Aiemmat hallinnot eivät ole tehneet näin.

Trump esitti kommenttinsa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin valtiovierailun yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain ja Ranskan väliset suhteet ovat erinomaisessa kunnossa.

– On hienoa olla täällä kanssasi, olet erityinen ystävä. Se ei ole valeuutisten keksimiä asioita, maillamme on todella erityissuhde, Trump sanoi medialle aiemmin tiistaina.

