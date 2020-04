Donald Trump käski upottamaan häiriköivät Iranin alukset

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä ohjeistaneensa USA:n laivastoa tuhoamaan kaikki iranilaiset sota-alukset, jotka ahdistelevat amerikkalaisia aluksia merellä.

Iran ja USA ovat syytelleet toisiaan vapaan merenkulun estämisestä Persianlahdella.

Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajan mukaan yksitoista Iranin vallankumouskaartin alusta hätyytteli aggressiivisesti USA:n laivaston aluksia lähietäisyydellä viime keskiviikkona Persianlahden pohjoisosissa noin tunnin ajan. Iranilaisalusten kerrotaan muun muassa kaarrelleen amerikkalaislaivojen keulojen editse. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Iranin vallankumouskaarti kiisti viime sunnuntaina jyrkästi väitteet häirinnästä. Iranin ulkoministeriön tiedotusvastaavan mukaan vallankumouskaartin laivasto partioi säännöllisesti alueella ja kuulustelee tarvittaessa ulkomaisia aluksia.

USA ja Iran olivat sodan partaalla tammikuun alussa. Maiden välit kiristyivät äärimmilleen viime kesän aikana ja sen jälkeen. Iran pyrki haastamaan monin eri tavoin presidentti Trumpin hallinnon omaksuman maksimaalisen paineen kampanjan, joka sai alkunsa sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja asetti maalle pakotteita.

Iranin kerrotaan hyökänneen öljyntuotantolaitoksia ja tankkereita vastaan ja tukeneen Irakissa toimivien shiiamiliisijoukkojen hyökkäyksiä. Tilanne kulminoitui lopulta tammikuun alussa USA:n surmattua iranilaiskenraali Qassim Suleimanin. Tästä seurasi Iranin kostoisku amerikkalaisjoukkojen käyttämiä tukikohtia vastaan Irakissa. Suoralta yhteenotolta kuitenkin vältyttiin.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020