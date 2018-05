Donald Trump: Kaikki sanovat minun ansaitsevan Nobelin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta tiedusteltiin keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, ansaitseeko hän mielestään Nobelin rauhanpalkinnon.

– Kaikki ovat sitä mieltä, mutta en itse koskaan sanoisi niin, Donald Trump vitsaili.

Yhdysvaltain presidentti korosti, että hänen päätavoitteenaan on saada aikaan sopimus Pohjois-Korean kanssa.

– Tiedätkö mitä haluan tehdä? Haluan saada asian hoidettua. Haluan palkinnoksi voiton koko maailmalle. Siitä tässä on kyse. Se on ainoa palkinto, jonka haluan, Trump jatkoi.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in totesi huhtikuun lopulla, että Trump ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon Pohjois-Korean kanssa käytyjen neuvotteluiden vuoksi.

Neljä amerikkalaispresidenttiä on aiemmin saanut kyseisen palkinnon: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter ja Barack Obama.

