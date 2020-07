Donald Trump: Jos joku polvistuu, lähden pois

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi vuodesta 2017 jatkunutta kiistaansa kansallislaulun aikana polvistuvien ammattiurheilijoiden kanssa.

– Odotan innolla urheilutapahtumien seuraamista. Mutta jos näen yhdenkään pelaajan polvistuvan kansallislaulun aikana, mikä osoittaa suurta epäkunnioitusta maallemme ja lipullemme, peli on minun osaltani pelattu, Donald Trump kirjoittaa Twitterissä.

Kiista juontaa juurensa NFL-pelaaja Colin Kaepernickin protesteista vuonna 2016.

Kaepernickin mukaan polvistumisella osoitetaan mieltä poliisiväkivaltaa ja rodullista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

Donald Trump totesi syyskuussa 2017, ettei miljoonia dollareita ansaitsevilla pelaajilla tulisi olla oikeutta halveksua Yhdysvaltoja kansallislaulun aikana. Presidentin mukaan epäkunnioittavasti käyttäytyville pelaajille tulisi antaa potkut.

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2020