Donald Trump iskee Meksikoa kovilla tullimaksuilla

– Yhdysvallat asettaa 10. kesäkuuta viiden prosentin tullimaksut kaikille Meksikosta USA:han tuleville tuotteille, kunnes laiton maahanmuutto Meksikon kautta loppuu. Maksut nousevat asteittain, kunnes laittoman maahanmuuton ongelmaan löydetään ratkaisu…, presidentti Donald Trump tviittaa.

Trumpin hallinnon julkaiseman tiedotteen mukaan tullimaksut nousevat kymmeneen prosenttiin 1. heinäkuuta, jos ”kriisi jatkuu”. Sen jälkeen maksut nousevat viidellä prosenttiyksiköllä kolmen kuukauden ajan. Maksut pysyvät 25 prosentissa, kunnes Meksiko puuttuu siirtolaisvirtaan.

The Washington Postin mukaan muutamat hallinnon virkamiehet yrittivät saada Trumpin luopumaan ideasta, koska pelkäävät uusien tullien vaarantavan Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan kauppasopimuksen loppuun viemisen.

Meksikon mukaan tullimaksut ovat katastrofaalisia ja niihin voidaan vastata samalla mitalla, kertoo The New York Times.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019