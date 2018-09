Donald Trump: Iranin ydinhanke on pysäytettävä

Yhdysvaltain presidentti pyysi YK:n turvallisuusneuvostoa tukemaan Iranin hallinnon painostamista.

Yhdysvaltan presidentti Donald Trump kehottaa kansainvälistä yhteisöä toimiin Iranin epäiltyä ydinasehanketta vastaan.

– Pyydän kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, jotta Iranin nykyhallinto saadaan muuttamaan linjaansa. Meidän on varmistettava, ettei maa kehitä koskaan ydinasetta, Trump sanoi YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa.

Trump varoitti, että Yhdysvaltain asettamia talouspakotteita kiertäviä maita tullaan rankaisemaan ankarasti.

Vuonna 2015 solmitusta Iranin ydinsopimuksesta tänä vuonna vetäytynyt Yhdysvallat palauttaa aiemmat pakotteensa marraskuuhun mennessä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi kannattavansa edelleen ydinsopimusta, vaikka onkin Trumpin kanssa samaa mieltä Irania koskevasta yleisestä tavoitteesta.

– Olen sitä mieltä, että meidän on muodostettava pitkän tähtäimen suunnitelma. Siinä ei voi olla kyse vain talouspakotteista tai [Iranin] eristämisestä, Macron sanoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kertoi keskiviikkona tavanneensa Pohjois-Korean ulkoministerin Ri Yong-hon myönteisissä tunnelmissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

– Keskustelimme tulevasta huippukokouksesta ja Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta. Paljon töitä on vielä jäljellä, mutta edistymme jatkuvasti.

By early November, all U.S. nuclear-related sanctions to counter Iran's malign behavior will be in full force. pic.twitter.com/n8hoFXssKP — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2018

Very positive meeting with #DPRK Foreign Minister Ri Yong Ho @UNGA to discuss upcoming summit & next steps toward denuclearization of #NorthKorea. Much work remains, but we will continue to move forward. @StateDept pic.twitter.com/O376apkrBd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 26, 2018

“Our responsibility is to preserve and reinforce our Non-Proliferation regime. We owe it to our predecessors” – @EmmanuelMacron pic.twitter.com/y4mzEJjECb — La France à l'ONU (@franceonu) September 26, 2018