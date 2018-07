Donald Trump Iranin presidentille: Jos vielä uhkaatte, saatte kärsiä lujaa

Iranin presidentti Hassan Rouhani totesi sunnuntaina diplomaateille, että ”Amerikan tulisi tietää rauhan Iranin kanssa olevan kaikkien rauhojen äiti, ja sodan Iranin kanssa olevan kaikkien sotien äiti”.

Rouhani kehotti USA:n presidentti Donald Trumpia lopettamaan ”leijonan hännän kanssa leikkimisen” ja Iranin uhkaamisen ”tai muuten saatte katua sitä”.

Donald Trump vastasi Twitterissä aikaisin maanantaina Suomen aikaa. Hän kirjoitti suuria kirjaimia käyttäen näin:

– Iranin presidentti Rouhanille: Älkää ikinä, ikinä uhatko Yhdysvaltoja uudelleen tai kärsitte seuraukset, joiden kaltaisista harvat historiassa ovat aiemmin kärsineet. Emme ole enää maa joka seisoo teidän tylsistyneiden (demented) väkivallan & kuoleman sanojenne takana. Olkaa varovaisia!

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

