Donald Trump: Iran teki hyökkäykset öljytankkereihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania Omaninlahdella torstaina tehdyistä iskuista kahta öljytankkeria vastaan.

– Iran teki sen. Tiedämme sen, koska näimme [videomateriaalin] veneestä. Yksi miinoista ei ilmeisesti räjähtänyt. Koko tapauksessa on vahvasti Iranin leima, Donald Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa.

– Näette, kuinka laiva otti yöllä miinan pois tankkerista. He eivät halunneet, että asiasta jäisi todistusaineistoa. He eivät ilmeisesti tiedä, että meillä on hyvin toimivia laitteita, joilla voi nähdä asioita pimeässä, Trump jatkoi.

Presidentti viittasi yhdysvaltalaisen lentokoneen ottamaan videomateriaaliin, jossa Iranin tasavaltalaiskaartin Gashti-luokan partiovene on asettunut M/T Kokuka Courageous -öljytankkerin viereen. Iranilaiset irrottavat aluksen kylkeen asennettua, räjähtämätöntä kiinnikemiinaa.

Donald Trump totesi olevansa valmis neuvottelemaan kärjistyneestä tilanteesta Iranin hallinnon kanssa.

– Iran oli mukana lähes jokaisessa konfliktipesäkkeessä virkakauteni alussa. He ovat ankarien talouspakotteiden jäljiltä syvissä vaikeuksissa. Voin vakuuttaa, ettemme ota tätäkään tapausta kevyesti, Trump sanoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo totesi jo torstaina, että Iranin arvellaan olevan Omaninlahden iskujen takana. Hänen mukaansa hyökkäykset uhkaavat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä loukkaavat kansainvälisen merenkulun normeja.

Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf

— U.S. Navy (@USNavy) June 14, 2019