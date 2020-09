Donald Trump: Iran aikoo salamurhaa – vastaamme tuhatkertaisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi asiasta tiistaiaamuna Suomen aikaa.

– Tiedotusvälineiden raporttien mukaan Iran saattaa suunnitella salamurhaa, tai muuta iskua, Yhdysvaltoja vastaan kostona terroristijohtaja (Qassem) Soleimanin tappamisesta, joka tehtiin hänen suunniteltuaan tulevaa iskua USA:n joukkojen murhaamiseksi, ja kuolemasta & kärsimyksestä…, Donald Trump twiittasi varoituksen.

– …niin monen vuoden ajalta. Mikä tahansa Iranin isku Yhdysvaltoja vastaan missä muodossa tahansa aiheuttaa Iranin vastaisen hyökkäyksen, joka on tuhat kertaa voimakkaampi suuruudeltaan!

Iranin islamilaiseen vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimani tapettiin ilmaiskussa Bagdadissa 3. tammikuuta 2020.

According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020