Donald Trump Pohjois-Korean tapaamisesta: Muodostimme hyvän suhteen

Donald Trump vahvistaa twitterissä CIA:n silloisen johtajan ja tulevan Yhdysvaltojen ulkoministerin Mike Pompeon tavanneen salassa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin viime kuun lopulla.

– Kokous sujui erittäin hyvin ja muodostettiin hyvä suhde, Trump kuvailee.

Presidentin mukaan tulevan Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välisen huippukokouksen yksityiskohtia hiotaan parhaillaan.

– Ydinaseista luopuminen tulee olemaan loistava asia maailmalle, mutta myös Pohjois-Korealle.

Washington Postin mukaan ulkoministeriehdokas Pompeo on ottanut vetovastuun Washingtonin ja Pjongjangin neuvotteluissa.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018