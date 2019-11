Donald Trumpin mukaan Hongkongia uhkasi täystuho

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n presidentti kertoo vedonneensa asiassa suoraan Kiinan presidentti Xi Jinpingiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo pelastaneensa Hongkongin täydeltä tuholta.

Fox Newsille antamassaan haastattelussa hän kertoi vedonneensa Kiinan presidentti Xi Jinpingiin, jotta tämä pidättäytyisi joukkojen lähettämisestä murskaamaan erityishallintoalueen mielenosoittajat.

– Ilman minua Hongkong olisi hävitetty 14 minuutissa, Trump totesi.

Hongkongissa on viime kuukausien ajan järjestetty lukuisia väkivaltaisiksi mellakoiksi ajautuneita mielenosoituksia. Kiinan hallinto on ilmaissut, että se on valmis tarvittaessa kukistamaan mellakat voimakeinoin.

– Xillä on miljoona sotilasta, jotka seisovat Hongkongin ulkopuolella. He eivät mene sinne ainoastaan siksi, että minä sanoin, että hyökkäyksellä olisi valtava kielteinen vaikutus kaupankäynnille, Trump jatkoi.

Lähteet: CBS, CNA