”Donald Trump hoiti Iranin aggression hyvin – vastatoimilla ei kiire”

Yhdysvaltain republikaanisenaattori Marco Rubion mukaan Yhdysvallat valitsee harkiten sopivan vastatoimen Iranin tekemään ohjusiskuun.

– @POTUS hoiti Iranin tuoreimman aggression erittäin hyvin. USA oli varautunut hyvin tämänkaltaiseen hyökkäykseen, eikä sillä ole tarvetta kiirehtiä päättäessään sopivasta vastatoimesta, Rubio tviittasi keskiviikkona ennen presidentti Donald Trumpin pitämää tiedotustilaisuutta Iranin iskusta.

Lyhenne POTUS (president of the United States) tarkoittaa Yhdysvaltain presidenttiä.

– Meillä on laaja valikoima vaihtoehtoja & olemme kärsivällisiä & harkitsevia valitessamme sopivan, Rubio toteaa.

Iran on ampunut ohjuksia amerikkalaisten joukkojen käyttämiin Ain al-Asadin ja Erbilin lentotukikohtiin Irakissa. Iskut olivat kosto Iranin Quds-joukkoja komentaneen Qassem Soleimanin surmasta.

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Parosen mukaan nyt ollaan tilanteessa, jossa molemmat maat ovat iskeneet suoraan toistensa asevoimiin ja niiden edustajiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Aito suuremman eskalaation vaara on siis olemassa. Seuraavaksi odotetaan Yhdysvaltojen vastausta, hän toteaa Twitterissä.

Paronen näkee tilanteen kehittymiselle kaksi mahdollista vaihtoehtoa.

– Ensimmäinen näistä on epätodennäköisempi de-eskalointi. Tämä voisi USA:lle tarkoittaa pidättäytymistä voimankäytöstä, nostaa Lähi-idässä olevien yhdysvaltalaisjoukkojen puolustusvalmiutta ja osoittaa Iranille julkista diplomaattista sovinnon elettä, hän toteaa.

– Toinen vaihtoehto on sotilaallinen vastaisku, joka voidaan tehdä monella tavoin, mutta jonka ensimmäisenä tavoitteena lienee kiistää Iranilta kyky toimia lähialueellaan olevia yhdysvaltalaisia sotilaallisia kohteita vastaan, Paronen jatkaa.

Jälkimmäinen vaihtoehto voisi Antti Parosen mukaan merkitä esimerkiksi iskuja Iranin ohjusjoukkoja ja ilmavoimia vastaan. Mikäli voimankäytössä halutaan mennä yhä pidemmällä, voitaisiin iskut hänen mukaansa ulottaa myös Iranin ilmapuolustusjärjestelmään, merivoimiin ja laajemmin esimerkiksi Iranin liittolaisorganisaatioihin.

.@POTUS has handled #Iran’s latest aggression very well.

The U.S. was well prepared for this sort of attack & has no need to rush to decide the appropriate response.

We have a broad range of options available & will be patient & deliberative in choosing the appropriate one.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 8, 2020