Donald Trump herätti #MeToo-raivon: Puolustaa häirinnästä syytettyjä alaisiaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on herättänyt kohua asettautumalla puolustamaan #MeToo-kampanjan myötä häirintäsyytöksien kohteeksi joutuneita henkilöitä. Asiasta kertoo tässä New York Post.

Trump tviittasi lauantaina, että ”ihmisten elämiä särkyy ja tuhoutuu pelkkien väitteiden vuoksi”.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused – life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?

