Donald Trump: Haluamme vahvan Euroopan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman johtajat kokoontuivat Ranskaan 1. maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlallisuuksiin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat aamupäivällä 10.11. Élyséen palatsissa Pariisissa. Trump sanoi olleensa yhtä mieltä Macronin kanssa reiluudesta.

– Haluamme auttaa Eurooppaa, mutta sen pitää olla reilua. Nyt se on ollut pääasiassa Yhdysvaltojen vastuulla, kuten presidentti [Macron] on sanonut, hän ymmärtää sen. Hän myös ymmärtää, että Yhdysvallat voi vain tehdä sen verran kuin on kohtuullista, sanoi Trump.

Macronin mukaan Natossa tarvitaan tasaisempaan taakan jakoa.

– Jos presidentti Trumpin tulee puolustaa jotakin Yhdysvaltojen osavaltioista, hän ei kysy siihen rahoitusta Ranskalta, Saksalta tai miltään muulta maalta. Tämän takia uskon, että tarvitsemme enemmän investointeja, Macron vasti.

Tapaamista edelsi jännitteitä. Europe 1:n radiohaastattelussaan 5.11. Macron oli sanonut, että Eurooppa tarvitsee suojan uudelleen nousevia autoritaarisia valtoja vastaan, minkä takia maanosalla tulisi olla ”turvana oma armeija Kiinaa, Venäjää ja jopa Yhdysvaltoja vastaan”. Trump tviittasi pitäen tällaisia kommentteja ”erittäin loukkaavina”.

Pariisiin ovat kokoontuneet noin 70 valtion johtajat juhlistamaan 1. maailmansodan päättymistä, jonka vahvistanut aseleposopimus allekirjoitettiin 11.11.1918.